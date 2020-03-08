В Израиле не исключили карантин для приезжающих из всех стран
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«Касательно вопроса о карантине... Если мы предпримем ещё шаги, они коснутся всех стран», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.
Он отметил, что речь не идёт о закрытии границ.
«Мы говорим только о необходимости карантина для тех, кто прибывает, — для израильтян и иностранцев», — пояснил премьер.
Ранее исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение COVID-19 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не следует.