Эрдоган заявил об отсутствии планов аннексировать сирийскую территорию
Об этом информирует Sozcu.
«Цели Турции в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал Эрдоган.
По его словам, Турция желает как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии.
Ранее Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии.
Он добавил, что единственной целью страны является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».