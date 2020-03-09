Эрдоган заявил об отсутствии планов аннексировать сирийскую территорию

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Анкара выступает за территориальную целостность Сирии и не намерена аннексировать её территорию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом информирует Sozcu.

«Цели Турции в Сирии никогда не включали попытки вторгнуться туда или аннексировать сирийскую территорию», — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция желает как можно скорее обеспечить территориальную целостность и политическое единство Сирии.

Ранее Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии.

Он добавил, что единственной целью страны является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».

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