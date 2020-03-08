Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
- Reuters
Его слова приводит Anadolu.
«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — сказано в сообщении.
Он добавил, что единственной целью Турции является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».
Переговоры президентов России и Турции по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.
Стороны также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.
После этого российский лидер Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях с турецкой стороной по Идлибу.