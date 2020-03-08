Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Его слова приводит Anadolu.

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — сказано в сообщении.

Он добавил, что единственной целью Турции является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».

Переговоры президентов России и Турции по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.

Стороны также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

После этого российский лидер Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях с турецкой стороной по Идлибу.