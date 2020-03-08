Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

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Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
  • Reuters

Его слова приводит Anadolu.

«Турция оставляет за собой право собственными ресурсами добиться целей операции «Весенний щит» в случае, если Москва не выполнит обязательства по Сирии», — сказано в сообщении.

Он добавил, что единственной целью Турции является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».

Переговоры президентов России и Турции по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.

Стороны также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

После этого российский лидер Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях с турецкой стороной по Идлибу.

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