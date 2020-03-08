Эрдоган рассчитывает на «иные результаты» после переговоров в Брюсселе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что у него получится добиться новых результатов на переговорах в Брюсселе.

«Завтра я проведу встречу с представителями ЕС в Бельгии. Надеюсь, что мы вернёмся, добившись принципиально иных результатов», — цитирует телеканал NTV Эрдогана.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтс написал в своём Twitter, что в Брюсселе Эрдоган встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

President @eucopresident and President @vonderleyen will meet with President @RTErdogan of Turkey on Monday at 18h in Brussels to discuss EU-Turkey matters, including migration, security, stability in the region and the crisis in Syria. — Barend Leyts (@BarendLeyts) March 8, 2020

29 февраля Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских беженцев.

Позднее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал решение Турции открыть границы с ЕС для мигрантов атакой на Евросоюз.