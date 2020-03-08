Два первых случая COVID-19 зафиксированы в Болгарии

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Два первых случая заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксированы в Болгарии. При этом образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию для окончательного подтверждения инфицирования.
Два первых случая COVID-19 зафиксированы в Болгарии
  • Reuters

Об этом заявил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

«Четыре образца из тех, что были проверены в провинциальных больницах, дали сомнительно положительный результат. Впоследствии была проведена ещё одна проверка для подтверждения, и два образца вновь показали положительный результат», — цитирует его РИА Новости.

Мутафчийский отметил, что пока результат не подтвердится окончательно, никаких чрезвычайных мер приниматься не будет.

По информации властей, потенциально заражённые — 27-летний мужчина из города Плевен и 75-летняя жительница города Габрово.

В настоящее время они находятся в инфекционных отделениях больниц по месту жительства, их состояние стабильное.

Ранее в Сербии зафиксировали первый случай коронавируса в стране.

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