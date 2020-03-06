В Сербии зафиксировали первый случай коронавируса в стране

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Уточняется, что заразившийся мужчина 43 лет находится в стабильном состоянии.

«Эпидемиологическая ситуация в Республике Сербия находится под контролем, все необходимые меры были предприняты», — указывается в заявлении.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.