В Сербии зафиксировали первый случай коронавируса в стране

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Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.
В Сербии зафиксировали первый случай коронавируса в стране
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Минздрава страны.

Уточняется, что заразившийся мужчина 43 лет находится в стабильном состоянии. 

«Эпидемиологическая ситуация в Республике Сербия находится под контролем, все необходимые меры были предприняты», — указывается в заявлении.

24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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