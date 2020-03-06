В Сербии зафиксировали первый случай коронавируса в стране
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Минздрава страны.
Уточняется, что заразившийся мужчина 43 лет находится в стабильном состоянии.
«Эпидемиологическая ситуация в Республике Сербия находится под контролем, все необходимые меры были предприняты», — указывается в заявлении.
24 февраля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ситуации с COVID-19 речь идёт об «эпидемии в различных частях мира», хотя коронавирусная инфекция и «имеет потенциал пандемии».
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.