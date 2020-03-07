Власти Турции запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией

Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу Турции с Грецией, такое распоряжение дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«По указанию президента и распоряжению МВД из-за опасности запрещено пересечение Эгейского моря беженцами. Разрешение им покидать Турцию не распространяется в связи с этим на морские границы. Подразделения береговой охраны прикладывают усилия для предотвращения пересечения морских границ», — приводит заявление береговой охраны РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что лица, которые направляются к греческой границе, являются не беженцами из сирийской провинции Идлиб, а турецкими мигрантами, которые проживали в Турции на протяжении долгих лет.

Правительство Греции также обвиняло Турцию в организации спланированной операции по отправке тысяч мигрантов к границе.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, подтвердили, что власти Турции «выдавливают» в Грецию около 130 тыс. выходцев из Афганистана, Ирака и африканских стран.