В ООН призвали не забывать о правах человека в борьбе с коронавирусом

Короткая ссылка
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти всех стран соблюдать права человека при принятии мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В ООН призвали не забывать о правах человека в борьбе с коронавирусом
  • Reuters

«Как врач, я понимаю необходимость ряда шагов по борьбе с COVID-19, и, как бывший глава правительства, я понимаю, как часто трудно уравновешивать действия, когда необходимо принимать трудные решения. Однако наши усилия по борьбе с этим вирусом не сработают, если мы не подойдём к нему целостно, что означает большую заботу о защите наиболее уязвимых и игнорируемых людей в обществе как в медицинском, так и в экономическом плане», — приводит её слова пресс-служба.

К таким категориям, по её мнению, относятся граждане с низким доходом, изолированные сельские жители, лица с хроническими заболеваниями, с ограниченными способностями, а также одинокие пожилые люди.

«Изоляция, карантин и другие подобные меры по сдерживанию и борьбе с распространением COVID-19 должны всегда осуществляться в строгом соответствии со стандартами в области прав человека и таким образом, чтобы это было необходимо и соразмерно оцениваемому риску», — уточнила Бачелет.

При этом она добавила, что даже при соответствии указанным требованиям ограничения могут всё равно оказать серьёзное влияние на жизни людей.

«Люди, которые уже сейчас едва выживают в экономическом плане, могут быть все очень быстро доведены до черты теми мерами, которые вводятся для сдерживания вируса... COVID-19 — это испытание для нашего общества... Человеческое достоинство и права должны быть во главе угла в этих усилиях, а не дополнением к ним», — подчеркнула верховный комиссар ООН.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить