В ООН призвали не забывать о правах человека в борьбе с коронавирусом

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала власти всех стран соблюдать права человека при принятии мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как врач, я понимаю необходимость ряда шагов по борьбе с COVID-19, и, как бывший глава правительства, я понимаю, как часто трудно уравновешивать действия, когда необходимо принимать трудные решения. Однако наши усилия по борьбе с этим вирусом не сработают, если мы не подойдём к нему целостно, что означает большую заботу о защите наиболее уязвимых и игнорируемых людей в обществе как в медицинском, так и в экономическом плане», — приводит её слова пресс-служба.

К таким категориям, по её мнению, относятся граждане с низким доходом, изолированные сельские жители, лица с хроническими заболеваниями, с ограниченными способностями, а также одинокие пожилые люди.

«Изоляция, карантин и другие подобные меры по сдерживанию и борьбе с распространением COVID-19 должны всегда осуществляться в строгом соответствии со стандартами в области прав человека и таким образом, чтобы это было необходимо и соразмерно оцениваемому риску», — уточнила Бачелет.

При этом она добавила, что даже при соответствии указанным требованиям ограничения могут всё равно оказать серьёзное влияние на жизни людей.

«Люди, которые уже сейчас едва выживают в экономическом плане, могут быть все очень быстро доведены до черты теми мерами, которые вводятся для сдерживания вируса... COVID-19 — это испытание для нашего общества... Человеческое достоинство и права должны быть во главе угла в этих усилиях, а не дополнением к ним», — подчеркнула верховный комиссар ООН.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, призвала не нагнетать ситуацию вокруг коронавируса.

Подробности — в материале RT.