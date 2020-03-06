Матвиенко призвала не нагнетать ситуацию с COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Идёт какое-то избыточное нагнетание ситуации, распространяются разные слухи, нагнетается обстановка — вот этого делать нельзя. Слухи вообще вещь опасная, может быть, даже опаснее коронавируса, от коронавируса всё-таки вылечивают», — цитирует её ТАСС.

По словам Матвиенко, в ситуации с коронавирусом необходимо ориентироваться на официальную информацию.

«Никто ничего ни от кого не скрывает, власти просто не имеют права этого делать. Вся информация, которая даётся о количестве случаев, проверена и достоверна», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Документ предусматривает ряд обязательств, вводимых для граждан и организаций.

2 марта в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом заявили, что у вернувшегося из Италии российского гражданина нашли COVID-19.

Отмечалось, что в Москве на карантин после контактов с заболевшим коронавирусом москвичом помещены 83 человека.