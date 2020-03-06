Российский фонд мира выделил средства для лечения лётчика Ярошенко

Международный общественный фонд «Российский фонд мира» выделяет средства для лечения лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США. Соответствующее решение принял председатель правления фонда Леонид Слуцкий.

Об этом RT рассказал правозащитник Александр Ионов.

По его словам, речь идёт о 500 тыс. рублей.

Ранее в посольстве России сообщили, что осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко до сих пор не была оказана медицинская помощь.

При этом сам россиянин не исключает, что перенёс микроинсульт.

27 февраля российское посольство обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.