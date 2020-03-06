Российский фонд мира выделил средства для лечения лётчика Ярошенко
- РИА Новости
Об этом RT рассказал правозащитник Александр Ионов.
По его словам, речь идёт о 500 тыс. рублей.
Ранее в посольстве России сообщили, что осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко до сих пор не была оказана медицинская помощь.
При этом сам россиянин не исключает, что перенёс микроинсульт.
27 февраля российское посольство обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.
В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.