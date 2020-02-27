Посольство обратилось к США с запросом о медпомощи Ярошенко
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.
«Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что это «является прямой обязанностью американских властей».
Также сообщается, что российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить Ярошенко.
В октябре 2019 года сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.
В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.