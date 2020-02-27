Посольство обратилось к США с запросом о медпомощи Ярошенко

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Посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко в связи с резким ухудшением состояния его здоровья.
Посольство обратилось к США с запросом о медпомощи Ярошенко
  • РИА Новости

Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Ожидаем, что россиянину будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что это «является прямой обязанностью американских властей».

Также сообщается, что российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить Ярошенко.

В октябре 2019 года сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

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