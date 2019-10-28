Вашинтон отказал Москве в передаче лётчика Ярошенко

Соединённые Штаты отказали России в передаче лётчика Константина Ярошенко, который был приговорён к 20 годам тюремного заключения.

«Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами», — приводят «Известия» слова Ярошенко.

Уточняется, что решение об отказе было принято 7 октября в связи с «тяжестью преступлений».

В июле замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону несколько вариантов обмена Ярошенко.

Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.