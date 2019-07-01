Рябков сообщил о предложении Вашингтону вариантов обмена Ярошенко

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Москва предложила Вашингтону несколько вариантов обмена осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко.

«Обсуждать сейчас возможные обмены, отличающиеся от тех схем обмена, которые мы уже предложили американцам, было бы неправильно, в контексте Ярошенко назывались и другие фамилии. Американцам известно о вариантах (обмена. — RT), которые мы были бы готовы рассмотреть», — цитирует ТАСС Рябкова.

Он пояснил, что это делалось путём дипломатической переписки.

«Но отклика, по крайней мере, того отклика, на который мы хотели бы рассчитывать с учётом тяжести гуманитарного случая и всех обстоятельств, связанных с нахождением Константина Ярошенко в тюрьме (мы не получили. — RT)», — добавил Рябков.

В конце мая в генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали, что Ярошенко «оценил своё самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения лёгкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование».

Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.