В генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали о состоянии Ярошенко

В генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали о состоянии осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«Россиянин оценил своё самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — говорится в тексте.

Ранее жена российского лётчика Виктория Ярошенко сообщила, что Константин Ярошенко отправил в медсанчасть заявку на обследование печени.