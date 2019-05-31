В генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали о состоянии Ярошенко
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.
«Россиянин оценил своё самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — говорится в тексте.
Ранее жена российского лётчика Виктория Ярошенко сообщила, что Константин Ярошенко отправил в медсанчасть заявку на обследование печени.