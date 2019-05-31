В генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали о состоянии Ярошенко

Короткая ссылка
В генконсульстве России в Нью-Йорке рассказали о состоянии осуждённого в Соединённых Штатах российского лётчика Константина Ярошенко.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

«Россиянин оценил своё самочувствие как стабильное, но уточнил, что после проведения легкой операции на кишечнике никаких изменений не почувствовал, в связи с чем ему было назначено дополнительное обследование», — говорится в тексте.

Ранее жена российского лётчика Виктория Ярошенко сообщила, что Константин Ярошенко отправил в медсанчасть заявку на обследование печени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить