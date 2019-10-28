Жена Ярошенко отреагировала на отказ США передать его России

Жена осуждённого в США российского лётчика Константина Ярошенко Виктория прокомментировала отказ Вашингтона передать его Москве.

«Отказ получили 24-го вечером. Притом что само решение датировано седьмым числом. Теперь два года опять ждать (возможности вновь просить о переводе в страну гражданства. — RT)», — цитирует РИА Новости Викторию Ярошенко.

Она рассказала, что Константин Ярошенко «не ожидал, что будет отказ, потому что инициатива была Минюста по поводу запроса».

«Мы думали, что так надо. Константин ужасно расстроен, как никогда. Тем более они в этот раз дождались момента депортации Бутиной и нам дали этот ответ. Это в два раза больнее было», — рассказала она.

Виктория Ярошенко добавила, что у её мужа обострился артрит.

Ранее сообщалось, что США отказали России в передаче лётчика.

Россиянин был осуждён в США в 2011 году по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

Американский суд приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме общего режима.