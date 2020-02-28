Ярошенко не исключил, что перенёс микроинсульт в тюрьме США

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Осуждённому в США российскому лётчику Константину Ярошенко до сих пор не была оказана медицинская помощь, при этом сам россиянин не исключает, что перенёс микроинсульт, сообщило посольство России в Соединённых Штатах.

«Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной-двух недель. Видимо, сам факт того, что он самостоятельно передвигается, воспринимается администрацией пенитенциарного учреждения как отсутствие срочной необходимости в лечении», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Подобный подход категорически неприемлем, подчеркнули дипломаты. Посольство расценило это не иначе как вопиющее нарушение прав человека и потребовало прекратить издевательства над россиянином.

«Ожидаем ответа на нашу ноту в Госдепартамент от 26 февраля и незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину. Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся», — подытожили там.

Ранее посольство России в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи Ярошенко.

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