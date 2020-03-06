Авиакомпания «Аврора» приостановила регулярные рейсы на Хоккайдо

Короткая ссылка
Авиакомпания «Аврора» объявила о временной приостановке регулярных рейсов с Сахалина на японский остров Хоккайдо с пятницы, 6 марта.
Авиакомпания «Аврора» приостановила регулярные рейсы на Хоккайдо
  • © АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», согласно распоряжению Министерства транспорта России с 6 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что те, кто приобрели билеты не позднее 6 марта с датами перевозки в период с 7 по 28 марта, могут изменить дату вылета или оформить возврат.

Ранее в МИД рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо из-за распространения COVID-19.

2 марта глава сахалинского Минздрава Владимир Ющук заявил, что Сахалин прекращает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить