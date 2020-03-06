Авиакомпания «Аврора» приостановила регулярные рейсы на Хоккайдо
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Об этом говорится на сайте авиакомпании.
«Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», согласно распоряжению Министерства транспорта России с 6 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что те, кто приобрели билеты не позднее 6 марта с датами перевозки в период с 7 по 28 марта, могут изменить дату вылета или оформить возврат.
Ранее в МИД рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо из-за распространения COVID-19.
2 марта глава сахалинского Минздрава Владимир Ющук заявил, что Сахалин прекращает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.