Авиакомпания «Аврора» приостановила регулярные рейсы на Хоккайдо

Авиакомпания «Аврора» объявила о временной приостановке регулярных рейсов с Сахалина на японский остров Хоккайдо с пятницы, 6 марта.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«Авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот», согласно распоряжению Министерства транспорта России с 6 марта 2020 года временно приостановила выполнение регулярных рейсов по маршруту Южно-Сахалинск — Саппоро — Южно-Сахалинск», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что те, кто приобрели билеты не позднее 6 марта с датами перевозки в период с 7 по 28 марта, могут изменить дату вылета или оформить возврат.

Ранее в МИД рекомендовали россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо из-за распространения COVID-19.

2 марта глава сахалинского Минздрава Владимир Ющук заявил, что Сахалин прекращает авиасообщение с Хоккайдо из-за коронавируса.