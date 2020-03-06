Туроператоров призвали предлагать россиянам альтернативу Хоккайдо

Федеральное агентство по туризму России призвало туроператоров предлагать клиентам, которые планируют поездку на японский остров Хоккайдо, более благополучные в эпидемиологическом плане направления.

«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки на Хоккайдо, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — заявили в ведомстве.

В сообщении указано, что Ростуризм находится в постоянном контакте с Министерством иностранных дел и Роспотребнадзором.

Ранее МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо из-за распространения коронавируса COVID-19.