МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо

Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от посещения японской префектуры Хоккайдо без крайней необходимости в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба МИД России.

«В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса.

1 марта стало известно, что число заражённых COVID-19 в Японии достигло 947.