МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МИД России.
«В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее сообщалось, что Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса.
1 марта стало известно, что число заражённых COVID-19 в Японии достигло 947.