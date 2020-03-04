МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо

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Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам временно воздержаться от посещения японской префектуры Хоккайдо без крайней необходимости в связи с распространением коронавируса COVID-19.
МИД рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Хоккайдо
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба МИД России.

«В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо и сохраняющейся там чрезвычайной ситуации, объявленной местными властями, рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса.

1 марта стало известно, что число заражённых COVID-19 в Японии достигло 947.

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