Число заражённых коронавирусом в Японии достигло 947

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Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Японии достигло 947.
Число заражённых коронавирусом в Японии достигло 947
  • Reuters

Об этом информирует NHK.

По данным Минздрава Японии и местных администраций, большинство заражённых — 705 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, 14 входили в состав групп, которые были эвакуированы из Китая чартерными рейсами.

Вместе с тем 228 человек были заражены на территории Японии, а также являются японскими туристами, вернувшимися из Китая.

Как уточняется, в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 56 человек, излечился и был выписан 41 человек.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Японии возросло до 12.

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