Число заражённых коронавирусом в Японии достигло 947
- Reuters
Об этом информирует NHK.
По данным Минздрава Японии и местных администраций, большинство заражённых — 705 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, 14 входили в состав групп, которые были эвакуированы из Китая чартерными рейсами.
Вместе с тем 228 человек были заражены на территории Японии, а также являются японскими туристами, вернувшимися из Китая.
Как уточняется, в настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 56 человек, излечился и был выписан 41 человек.
Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Японии возросло до 12.