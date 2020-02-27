В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает NHK.
Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.
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