В Японии планируют закрыть все школы из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от местных властей страны временно закрыть все школы, чтобы справиться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает NHK.

Предполагается, что данные меры будут действовать до начала весенних каникул.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

24 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил потенциал новой коронавирусной инфекции COVID-19 к пандемии.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.