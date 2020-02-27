Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019

Короткая ссылка
Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019
  • Reuters

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И заявил, что «стороны должны усилить координацию, чтобы принимать ответные меры на вспышку заболевания, предотвратить трансграничное распространение болезни и эффективно поддерживать безопасность общественного здравоохранения в странах и в регионе».

Он также отметил, что обеим странам следует «обеспечить стабильность двусторонних поставок и производственных цепочек, чтобы минимизировать влияние вспышки болезни на деловое сотрудничество двух стран», — указал Ван И.

В свою очередь, Мотэги сообщил, что «японская сторона выражает искренние соболезнования в связи с трудностями и потерями, вызванными вспышкой коронавируса в Китае».

Глава МИД Японии заявил, что Токио надеется, «что благодаря усилиям китайской стороны вспышка в скором времени утихнет».

Он добавил, что «следующие две недели имеют решающее значение для Японии с точки зрения распространения эпидемии», при этом он отметил, что японское правительство «разработало необходимые ответные меры, которые позволят предотвратить распространение заболевания».

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения COVID-2019 в Китае увеличилось до 2744.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить