Главы МИД Японии и Китая обсудили ситуацию с COVID-2019

Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Ван И заявил, что «стороны должны усилить координацию, чтобы принимать ответные меры на вспышку заболевания, предотвратить трансграничное распространение болезни и эффективно поддерживать безопасность общественного здравоохранения в странах и в регионе».

Он также отметил, что обеим странам следует «обеспечить стабильность двусторонних поставок и производственных цепочек, чтобы минимизировать влияние вспышки болезни на деловое сотрудничество двух стран», — указал Ван И.

В свою очередь, Мотэги сообщил, что «японская сторона выражает искренние соболезнования в связи с трудностями и потерями, вызванными вспышкой коронавируса в Китае».

Глава МИД Японии заявил, что Токио надеется, «что благодаря усилиям китайской стороны вспышка в скором времени утихнет».

Он добавил, что «следующие две недели имеют решающее значение для Японии с точки зрения распространения эпидемии», при этом он отметил, что японское правительство «разработало необходимые ответные меры, которые позволят предотвратить распространение заболевания».

Ранее сообщалось, что число погибших от последствий заражения COVID-2019 в Китае увеличилось до 2744.