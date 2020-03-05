Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании

В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили на сайте больницы Royal Berkshire.

«С сожалением мы можем подтвердить, что пожилой пациент... умер. Он ранее находился в больнице по причинам, не связанным с коронавирусом, однако после госпитализации его тест на коронавирус показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 85.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.