Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании

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В Великобритании зафиксировали первый случай смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили на сайте больницы Royal Berkshire.
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Великобритании
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«С сожалением мы можем подтвердить, что пожилой пациент... умер. Он ранее находился в больнице по причинам, не связанным с коронавирусом, однако после госпитализации его тест на коронавирус показал положительный результат», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Великобритании достигло 85.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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