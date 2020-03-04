В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 85
- Reuters
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британский Минздрав.
«Число подтверждённых случаев коронавируса в Великобритании достигло 85», — указывается в заявлении.
BREAKING: The number of confirmed #coronavirus cases in the UK has reached 85, according to the department of health.— Sky News (@SkyNews) March 4, 2020
More on #COVID19 here 👉 https://t.co/83FlmOXPSHpic.twitter.com/TZM3yySscX
Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 40.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.