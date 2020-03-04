В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 85

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 85.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британский Минздрав.

«Число подтверждённых случаев коронавируса в Великобритании достигло 85», — указывается в заявлении.

BREAKING: The number of confirmed #coronavirus cases in the UK has reached 85, according to the department of health.



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Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 40.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.