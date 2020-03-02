В Британии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 40
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Об этом информирует Sky News.
Отмечается, что было выявлено четыре новых случая заражения.
Ранее Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов сообщил, что ещё у восьми человек в стране была подтверждена COVID-19.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.