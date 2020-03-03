Джонсон пожал всем руки в больнице, где лежат больные коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что посетил больницу, где находятся заражённые коронавирусной инфекцией COVID-19 больные, и пожал всем руки.

«Я был в больнице, где находились несколько пациентов с коронавирусом, и я пожал всем руки», — приводит Sky News слова Джонсона.

Он отметил, что важно мыть руки для того, чтобы инфекция не распространялась.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 40.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.