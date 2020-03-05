Китай направит Южной Корее помощь для борьбы с COVID-19

Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что власти ряда китайских регионов, а также коммерческие организации направят в Южную Корею помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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«Ряд регионов и предприятий КНР готовятся предоставить южнокорейской стороне помощь либо уже направили её», — цитирует ТАСС замминистра. Чжаосюй уточнил, что помощь будет прежде всего направлена в город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. «Наше правительство в кратчайшие сроки предоставит Сеулу наиболее востребованную помощь в виде медицинских препаратов», — добавил он. Ранее стало известно, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее выросло до 5766.