Китай направит Южной Корее помощь для борьбы с COVID-19
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«Ряд регионов и предприятий КНР готовятся предоставить южнокорейской стороне помощь либо уже направили её», — цитирует ТАСС замминистра.
Чжаосюй уточнил, что помощь будет прежде всего направлена в город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.
«Наше правительство в кратчайшие сроки предоставит Сеулу наиболее востребованную помощь в виде медицинских препаратов», — добавил он.
Ранее стало известно, что общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Южной Корее выросло до 5766.