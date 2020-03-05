В Чили подтверждён третий случай заболевания COVID-2019

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Третий случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 подтверждён в Чили, сообщает чилийское министерство здравоохранения.

«Речь идёт о человеке 56 лет, жителе столичного региона, который путешествовал по Европе и в том числе посетил север Италии», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что пациент находится в нормальном состоянии, он содержится под наблюдением в своём доме.

7 февраля министр здравоохранения Чили Хайме Маньялич заявил, что чилийские власти объявят чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за угрозы появления в стране нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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