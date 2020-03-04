Эрдоган и Макрон провели телефонные переговоры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которых они обсудили ситуацию с мигрантами и обстановку в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию главы Турции.

«Наш президент провёл телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждались проблемы Идлиба и беженцев», — говорится в заявлении.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.