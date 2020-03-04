В ЕК заявили о «последнем шансе» ЕС в вопросе миграционной политики
- Reuters
«Это будет последний шанс. Европа не может дважды провалиться в таком проблематичном вопросе», — цитирует его ТАСС.
По его словам, Евросоюзу нельзя вновь допустить ошибки в политике по миграции после 2015 года, когда в Европе был пик миграционного кризиса.
Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал защиту границ Греции от мигрантов «общеевропейской задачей».
3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.