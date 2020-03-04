В Евросовете высказались о выделении помощи беженцам в Турции

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции.

Его заявление приводит пресс-служба ЕС.

«Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и тех, кто их принимает», — сказал Мишель по итогам переговоров c президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии по европейскому образу жизни Маргаритис Схинас заявил, что нынешняя ситуация с сирийскими беженцами даёт Европейскому союзу последний шанс создать эффективную миграционную политику.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.