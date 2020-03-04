В Евросовете высказались о выделении помощи беженцам в Турции

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Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский союз готов ускорить оказание помощи сирийским беженцам в Турции.
В Евросовете высказались о выделении помощи беженцам в Турции
  • Reuters

Его заявление приводит пресс-служба ЕС.

«Европа готова ускорить поддержку сирийцев в Турции и тех, кто их принимает», — сказал Мишель по итогам переговоров c президентом Турции Тайипом Эрдоганом. 

Ранее заместитель главы Европейской комиссии по европейскому образу жизни Маргаритис Схинас заявил, что нынешняя ситуация с сирийскими беженцами даёт Европейскому союзу последний шанс создать эффективную миграционную политику.

3 марта министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.

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