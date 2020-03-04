В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает ANSA.
Данное решение было принято по итогам встречи премьер-министра Джузеппе Конте с министрами.
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