В Италии закрывают все образовательные учреждения из-за коронавируса

Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ANSA.



Данное решение было принято по итогам встречи премьер-министра Джузеппе Конте с министрами.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 79.

3 марта проживающая в Генуе крымчанка Наталья Катюшина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.