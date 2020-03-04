Эксперты оценили возможность снижения ключевой ставки ЦБ

Эксперты прокомментировали вероятность снижения ключевой ставки в связи с коронавирусом.

Об этом пишет газета «Известия».

По мнению специалистов, Банк России на ближайшем заседании 20 марта может снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. вслед за ФРС США.

Эксперты напомнили, что Федрезерв впервые с 2008 года экстренно снизил ставку до 1—1,25%, опасаясь падения экономики США в рецессию.

Специалисты полагают, что резкое снижение ставки может стать первым значимым свидетельством того, что эпидемия коронавируса может иметь серьёзные последствия не только для китайской, но и для глобальной экономики.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, активные действия американского регулятора являются сигналом о том, что рыночные настроения остаются крайне близкими к масштабной панике, и Банк России вслед за ФРС также может снизить ставку.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев оценил снижение ставки ФРС США «как позитив».