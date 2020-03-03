Проживающая в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом

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Проживающая в Генуе крымчанка Наталья Катюшина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Италии.
Проживающая в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом
  • © Claudio Furlan/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Паника есть. Если пойти в общественное место и покашлять, то люди просто начнут разбегаться, прикрываться шарфами. Да стоит даже просто надеть медицинскую маску — все вокруг начнут расступаться», — заявила она в беседе с РИА Новости Крым.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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