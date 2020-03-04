Число заражённых коронавирусом в Японии возросло до 1032

Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Японии возросло до 1032.

Об этом информирует NHK.

«В общей сложности число инфицированных составило 1032», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 706 из них — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который ранее находился на карантине.

В воскресенье, 1 марта, Япония завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, число заражённых COVID-19 в Японии достигало 947.