Число заражённых коронавирусом в Японии возросло до 1032

Короткая ссылка
Число заражённых новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Японии возросло до 1032.

Об этом информирует NHK.

«В общей сложности число инфицированных составило 1032», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 706 из них — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который ранее находился на карантине.

В воскресенье, 1 марта, Япония завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, число заражённых COVID-19 в Японии достигало 947.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить