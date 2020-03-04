CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Виргинии
- Reuters
По информации телеканала, Байден заручился поддержкой как минимум 16 делегатов.
Ранее Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине.
Баллотировавшийся от Демократической партии США на пост президента страны экс-мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич отказался от участия в предвыборной гонке в пользу Байдена.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил возможные последствия выхода Буттиджича из президентской гонки в США.