CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Виргинии

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Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Виргиния, согласно прогнозам телеканала CNBS.
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Виргинии
  • Reuters

По информации телеканала, Байден заручился поддержкой как минимум 16 делегатов.

Ранее Байден победил на праймериз демократов в Южной Каролине.

Баллотировавшийся от Демократической партии США на пост президента страны экс-мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич отказался от участия в предвыборной гонке в пользу Байдена.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в беседе с радио Sputnik оценил возможные последствия выхода Буттиджича из президентской гонки в США.

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