Экс-кандидат в президенты США Буттиджич поддержит на выборах Байдена

Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич заявил, что поддержит на выборах кандидатуру Джо Байдена.

«Когда я баллотировался на пост президента, наша идея была в том, чтобы сплотить страну и победить Дональда Трампа... Эта цель всегда была важнее моей победы на выборах. И именно во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента Соединённых Штатов», — заявил он во время выступления на митинге сторонников Байдена.

Ранее сообщалось, что Буттиджич отказался от участия в предвыборной гонке на пост президента США после поражения на праймериз в Южной Каролине.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв заявил, что уход Буттиджича означает переход к Байдену дополнительных голосов.