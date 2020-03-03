Экс-кандидат в президенты США Буттиджич поддержит на выборах Байдена

Короткая ссылка
Экс-кандидат в президенты США Пит Буттиджич заявил, что поддержит на выборах кандидатуру Джо Байдена.

«Когда я баллотировался на пост президента, наша идея была в том, чтобы сплотить страну и победить Дональда Трампа... Эта цель всегда была важнее моей победы на выборах. И именно во имя этой цели я рад выступить в поддержку кандидатуры Джо Байдена на пост президента Соединённых Штатов», — заявил он во время выступления на митинге сторонников Байдена.

Ранее сообщалось, что Буттиджич отказался от участия в предвыборной гонке на пост президента США после поражения на праймериз в Южной Каролине.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв заявил, что уход Буттиджича означает переход к Байдену дополнительных голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить