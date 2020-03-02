Эксперт прокомментировал выход Пита Буттиджича из президентской гонки в США

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв прокомментировал возможные последствия выхода Пита Буттиджича из президентской гонки в Соединённых Штатах Америки.

«То, что один за другим уходят кандидаты и голоса могут перейти Байдену, это для него хороший признак. Но это признак чего — что за него голосуют люди или партийный аппарат? Выборы Трампа показали, что разница, как оказалось, есть», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

Он напомнил, что во время праймериз 2016 года партийный аппарат демократов проголосовал за Хиллари Клинтон при явном преимуществе Берни Сандерса, а итоговую победу одержал Дональд Трамп, в победу которого никто не верил.

По мнению Журавлёва, определённости в соотношениях сил кандидатов можно ожидать только на съезде.

Ранее издание The New York Times сообщало, что баллотировавшийся от Демократической партии США на пост президента страны экс-мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке.