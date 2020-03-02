Ещё один кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
- Reuters
Об этом сообщает издание The New York Times.
«Сегодня вечером я принял трудное решение — приостановить свою кампанию за пост президента», — сказал он.
Уточняется, что на данный шаг Буттиджич пошёл после поражения на праймериз в Южной Каролине.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. На втором месте оказался сенатор Берни Сандерс с 19,9% голосов.