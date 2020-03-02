Ещё один кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки

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Баллотировавшийся от Демократической партии США на пост президента страны экс-мэр города Саут-Бенда Пит Буттиджич принял решение отказаться от участия в предвыборной гонке.
Ещё один кандидат в президенты США выбыл из предвыборной гонки
  • Reuters

Об этом сообщает издание The New York Times.

«Сегодня вечером я принял трудное решение — приостановить свою кампанию за пост президента», — сказал он.

Уточняется, что на данный шаг Буттиджич пошёл после поражения на праймериз в Южной Каролине.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на праймериз Демократической партии в штате Южная Каролина. На втором месте оказался сенатор Берни Сандерс с 19,9% голосов.

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