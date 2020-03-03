Ниинистё обсудил с Лавровым нормализацию ситуации в Идлибе

Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым необходимость принятия мер для нормализации ситуации в сирийском Идлибе.

«У нас с Лавровым был серьёзный разговор по ситуации в Сирии и Идлибе, о гуманитарном бедствии там. Я подчеркнул, что необходимо немедленно положить конец страданиям гражданского населения, и сослался на встречу Путина и Эрдогана», — написал Ниинистё в Twitter.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в России проблематику урегулирования в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.

Эрдоган надеется, что по итогам его переговоров с российским коллегой удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также надеется, что российским и турецким военным благодаря тесному контакту и диалогу удастся абсолютно минимизировать риск непосредственной конфронтации в сирийском Идлибе.