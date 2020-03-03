В Кремле оценили риск конфронтации России и Турции в Идлибе
- Reuters
«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в России проблематику урегулирования в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.
Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.