В Кремле оценили риск конфронтации России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что российским и турецким военным благодаря тесному контакту и диалогу удастся абсолютно минимизировать риск непосредственной конфронтации в сирийском Идлибе.

«Мы надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта обсудят в России проблематику урегулирования в Сирии с учётом обострения в идлибской зоне деэскалации.

Эрдоган выразил надежду, что по итогам его переговоров с российским коллегой удастся достичь перемирия в сирийском Идлибе.