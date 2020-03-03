США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса

США отменили совместные с Израилем военные учения Eagle Genesis из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил представитель Пентагона.

«В тесной координации с правительством Израиля и из-за крайней осторожности перед лицом развивающейся ситуации с COVID-19 было принято решение отменить учения. Мы ценим наше тесное партнёрство с Израилем и надеемся на продолжение учений в будущем», — приводит CNN его слова.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские военные отрабатывают все сценарии развития ситуации с COVID-19, включая пандемию.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает варианты сокращения масштабов совместных учений с Южной Кореей из-за вспышки коронавирусной инфекции.