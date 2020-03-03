США отменили совместные с Израилем военные учения из-за коронавируса
«В тесной координации с правительством Израиля и из-за крайней осторожности перед лицом развивающейся ситуации с COVID-19 было принято решение отменить учения. Мы ценим наше тесное партнёрство с Израилем и надеемся на продолжение учений в будущем», — приводит CNN его слова.
Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американские военные отрабатывают все сценарии развития ситуации с COVID-19, включая пандемию.
Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает варианты сокращения масштабов совместных учений с Южной Кореей из-за вспышки коронавирусной инфекции.