Главы МИД ЕС 6 марта обсудят Сирию и Турцию

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внеочередное заседание Совета Евросоюза по иностранным делам на уровне глав МИД для обсуждения Сирии и Турции состоится 6 марта в столице Хорватии Загребе.
Главы МИД ЕС 6 марта обсудят Сирию и Турцию
  • Reuters

«Я созвал экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, чтобы обсудить Сирию и Турцию с министрами иностранных дел. Мы встретимся 6 марта в Загребе после «Гимниха» (неформальная встреча глав МИД. — RT)», — написал Боррель в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Боррель призвал прекратить эскалацию напряжённости в сирийском Идлибе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она, а также глава Европарламента Давид Сассоли и председатель Европейского совета Шарль Мишель отправятся 3 марта на границу Греции и Турции из-за ситуации с беженцами.

29 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.

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