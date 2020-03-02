Глава МИД Британии совершит визит в Турцию 3 марта

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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб совершит визит в Анкару 3 марта для выражения солидарности с Турцией на фоне ситуации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства королевства.
Глава МИД Британии совершит визит в Турцию 3 марта
  • © Christophe Bluntzer/Impact Photos
  • globallookpress.com

«Завтрашним (3 марта) визитом в Анкару глава МИД Доминик Рааб продемонстрирует решительную поддержку Соединённым Королевством усилий Турции по достижению немедленного и долгосрочного прекращения огня в Сирии», — говорится в пресс-релизе.

В Лондоне отметили, что указанный визит «подтвердит тесную дружбу» союзников по НАТО и «продемонстрирует солидарность с Турцией».

Ожидается, что Рааб проведёт переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы ясно давали понять, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим поднимать вопрос о возмутительных нарушениях им международного законодательства», — приводит слова Рааба пресс-служба.

Ранее в МИД Сирии обвинили Турцию в отказе от выполнения своих обязательств в рамках астанинского процесса и сочинских договорённостей и поддержке террористических группировок в Идлибе.

Постпред США при ООН Келли Крафт и американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри также посетят Анкару 2—4 марта на фоне эскалации в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта в Москве удастся достичь перемирия в Идлибе.

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