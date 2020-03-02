Глава МИД Британии совершит визит в Турцию 3 марта
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«Завтрашним (3 марта) визитом в Анкару глава МИД Доминик Рааб продемонстрирует решительную поддержку Соединённым Королевством усилий Турции по достижению немедленного и долгосрочного прекращения огня в Сирии», — говорится в пресс-релизе.
В Лондоне отметили, что указанный визит «подтвердит тесную дружбу» союзников по НАТО и «продемонстрирует солидарность с Турцией».
Ожидается, что Рааб проведёт переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Мы ясно давали понять, что осуждаем действия сирийского режима в Идлибе и продолжим поднимать вопрос о возмутительных нарушениях им международного законодательства», — приводит слова Рааба пресс-служба.
Ранее в МИД Сирии обвинили Турцию в отказе от выполнения своих обязательств в рамках астанинского процесса и сочинских договорённостей и поддержке террористических группировок в Идлибе.
Постпред США при ООН Келли Крафт и американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри также посетят Анкару 2—4 марта на фоне эскалации в Идлибе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил надежду, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным 5 марта в Москве удастся достичь перемирия в Идлибе.