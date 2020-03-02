В МИД Сирии прокомментировали ситуацию в Идлибе

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Турция не выполняет своих обязательств в рамках астанинского процесса и сочинских договорённостей и продолжает поддерживать террористические группировки в провинции Идлиб, заявили в МИД Сирии.
В МИД Сирии прокомментировали ситуацию в Идлибе
  • Reuters

«Турецкие военные сражаются вместе с террористами в одном окопе в провинции Идлиб», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.

Дамаск призвал международное сообщество осудить «агрессию» Турции и «положить конец её поддержке терроризма».

Ранее МИД России выразил серьёзную озабоченность в связи с поддержкой Вооружёнными силами Турции боевиков в Идлибе.

В Кремле при этом отметили, что в руки террористов в Идлибе попадают очень опасные образцы военной техники.

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