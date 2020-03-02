В МИД Сирии прокомментировали ситуацию в Идлибе

Турция не выполняет своих обязательств в рамках астанинского процесса и сочинских договорённостей и продолжает поддерживать террористические группировки в провинции Идлиб, заявили в МИД Сирии.

Reuters

«Турецкие военные сражаются вместе с террористами в одном окопе в провинции Идлиб», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Сирии. Дамаск призвал международное сообщество осудить «агрессию» Турции и «положить конец её поддержке терроризма». Ранее МИД России выразил серьёзную озабоченность в связи с поддержкой Вооружёнными силами Турции боевиков в Идлибе. В Кремле при этом отметили, что в руки террористов в Идлибе попадают очень опасные образцы военной техники.