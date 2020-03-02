В МИД Сирии прокомментировали ситуацию в Идлибе
- Reuters
«Турецкие военные сражаются вместе с террористами в одном окопе в провинции Идлиб», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Сирии.
Дамаск призвал международное сообщество осудить «агрессию» Турции и «положить конец её поддержке терроризма».
Ранее МИД России выразил серьёзную озабоченность в связи с поддержкой Вооружёнными силами Турции боевиков в Идлибе.
В Кремле при этом отметили, что в руки террористов в Идлибе попадают очень опасные образцы военной техники.