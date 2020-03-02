Представители США совершат визит в Анкару со 2 по 4 марта

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Постпредство США при ООН сообщило, что глава американской миссии Келли Крафт, а также спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетят Анкару 2—4 марта на фоне эскалации в сирийском Идлибе.
Представители США совершат визит в Анкару со 2 по 4 марта
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское постпредство.

«Со 2 по 4 марта постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри посетят Турецкую Республику на фоне растущей тревоги по поводу эскалации насилия в Сирии», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в ходе визита Крафт укажет на срочную необходимость санкционированного ООН трансграничного доступа в САР для доставки гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 5 марта.

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