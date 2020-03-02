В Кремле оценили ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции
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- РИА Новости
Песков напомнил, что российская сторона через Министерство иностранных дел выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ.
«Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне», — заявил он.
1 марта турецкая прокуратура сообщила, что не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.