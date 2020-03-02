В Кремле оценили ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистами агентства Sputnik в Турции. Журналисты были задержаны в Анкаре после того, как они обратились в полицию из-за нападения неизвестных на их квартиры вечером 29 февраля. Также в Стамбуле турецкая полиция задержала главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

Песков напомнил, что российская сторона через Министерство иностранных дел выразила свою крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ.

«Мы, конечно, надеемся, что в данном случае работа представителей средств массовой информации, тем более тех, кто работает на российские средства массовой информации, такие как Sputnik, не будут испытывать каких-либо ограничений и не будут сталкиваться с подобными ситуациями, как это имело место накануне», — заявил он.

1 марта турецкая прокуратура сообщила, что не нашла состава преступления в действия трёх задержанных сотрудников Sputnik Турция, которые позже были освобождены.

Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция.