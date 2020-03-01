МИД призвал власти Турции вмешаться в ситуацию с журналистами Sputnik

Министерство иностранных дел России заявило, что нападение на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.

«По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удаётся установить связь», — заявили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство призвало власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителей российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.

Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре. Они скандировали лозунги «Турция для турок», «Предатели», «Русские шпионы». Нападавшие скрылись до приезда полиции.

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что с тремя сотрудниками Sputnik Турция нет связи после их обращения в полицию с заявлениями по факту нападения неизвестных.