В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция

Короткая ссылка
RT
Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на трёх своих сотрудников в турецкой столице, произошедшей 29 февраля.
В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нападение произошло около 22:30 — 23:00 мск.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Twitter о том, что в дом к трём её сотрудникам в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им.

«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30-23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении на сайте Sputnik Турция.

Уточняется, что злоумышленники скандировали такие лозунги как «Турция для турок» и «Русские шпионы».

Отмечается, что нападавшие пытались выломать дверь и скрылись до прибытия полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить