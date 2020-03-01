В Анкаре совершена попытка нападения на сотрудников Sputnik Турция

Sputnik Турция сообщил подробности попытки нападения на трёх своих сотрудников в турецкой столице, произошедшей 29 февраля.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что нападение произошло около 22:30 — 23:00 мск.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своём Twitter о том, что в дом к трём её сотрудникам в Анкаре ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им.

К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских.



Посмотрим, как поведет себя полиция. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

«К трём нашим сотрудникам в Анкаре 29 февраля около 22.30-23.00 мск в квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении на сайте Sputnik Турция.

Уточняется, что злоумышленники скандировали такие лозунги как «Турция для турок» и «Русские шпионы».

Отмечается, что нападавшие пытались выломать дверь и скрылись до прибытия полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что организация призывает Россию и Турцию поддерживать прекращение огня в Идлибе с опорой на договорённости, достигнутые ранее.