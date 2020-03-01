Симоньян сообщила об отсутствии связи с тремя сотрудниками Sputnik Турция
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«Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.
Вечером 29 февраля неизвестные пытались ворваться в квартиры к трём журналистам Sputnik в Анкаре. Они скандировали лозунги «Турция для турок», «Предатели», «Русские шпионы».
Нападавшие скрылись до приезда полиции.